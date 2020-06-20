Евгений Чичваркин: Сегодня я - белорус! 3 20.06.2020, 11:58

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Фото: tut.by

Российский бизнесмен поддержал акции солидарности в Беларуси.

На пикеты солидарности 19 июня по всей Беларуси вышли десятки тысяч человек, километровые живые цепи образовались во многих городах. В большинстве городов акции продолжались до поздней ночи.

Российский оппозиционный бизнесмен, сооснователь и бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин поддержал в Instagram акции солидарности в Беларуси:

«Сегодня я белорус! Искренне желаю нашим соседям и братьям избавиться от диктатуры и вернуть политический процесс в общество».