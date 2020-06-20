Команда Виктора Бабарико подала рекордное количество подписей в ЦИК 10 20.06.2020, 12:09

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Виктор Бабарико

Фото: officelife

Штаб политика обратился к подписавшимся за него людям.

Штаб Виктора Бабарико сообщил, что передал сегодня собранные за политика подписи в ЦИК:

«Сегодня, 20 июля, мы подали пакет документов для регистрации Виктора Бабарико кандидатом в президенты Республики Беларусь в Центральную избирательную комиссию.

Все вы, участники инициативных групп и активные граждане Беларуси, отдали много сил и времени, чтобы это произошло. Невероятный месяц и рекордное число собранных подписей за выдвижение альтернативного кандидата. Спасибо вам! Именно эти действия позволили подать сегодня в ЦИК полный пакет документов, в абсолютном соответствии со статьей 68 избирательного кодекса Республики Беларусь».

Согласно информации на сайте babariko.by, за политика собрано 434 985 подписей, в ЦИК подано 365 тысяч, что является рекордом в истории независимой Беларуси.

Главный соперник диктатора Лукашенко на этих выборах был задержан утром 18 июня, когда вместе с сыном Эдуардом Бабарико направлялся в ЦИК сдать собранные подписи. За выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико подписались около полумиллиона белорусов.

Независимые эксперты и правозащитники убеждены, что уголовное преследование Виктора Бабарико - исключительно политическая расправа.

18 июня в Минске прошел многотысячный Пикет солидарности. Люди выстроились в живую цепь на несколько километров, от Площади Якуба Коласа до вокзала. Акция продолжалась около семи часов, с 18.00 до часа ночи.

На пикеты солидарности 19 июня по всей Беларуси вышли десятки тысяч человек, километровые живые цепи образовались во многих городах. В большинстве городов акции продолжались до поздней ночи.