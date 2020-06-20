Житель Гомеля: Будем гулять каждый день - измотаем «таракана» очень быстро 5 20.06.2020, 12:18

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Народ выигрывает у властей.

Читатель из Гомеля написал телеграм-каналу "Баста!" том, почему таракан проигрывает войну с народом.

"Если будем гулять каждый день - измотаем власти на нет очень быстро. Они не справились с Минском позавчера – не были готовы. Но вчера они опять облажались, хоть и готовились, и интернет рубанули, и карусели из автозаков устраивали и даже стволами размахивали кое-где. Ничего не помогло. Нас уже не остановить.

Знаете, почему?

Для нас - это свежий воздух, заряд бодрости и уверенности, а для них – унылая работа, которая день ото дня становится все более ненавистной. Поэтому они проигрывают.

Продолжаем гуляния. Сеем хаос в редеющих рядах тараканьих приспешников и в голове самого таракана. Будут выходить большие города - подтянуться и маленькие".

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