Найден необычный первичный симптом коронавируса 3 20.06.2020, 12:20

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На него обратили внимание специалисты из Канады.

Канадские ученые предположили, что одним из первых симптомов заражения коронавирусом может быть воспаление слизистой оболочки глаза, сообщает ria.ru.

Конъюнктивит — это воспаление тонкой прозрачной ткани, покрывающей глаз и заднюю поверхность век. Оно происходит из-за попадания в глаз грязи, бактерий или вирусов.

В работе, опубликованной в журнале Канадского офтальмологического общества, исследователи описали случай 29-летней пациентки. В марте она поступила в больницу с покраснением глаз. Врачи диагностировали конъюнктивит, однако лечение не давало результатов.

Позже медики выяснили, что женщина недавно вернулась из путешествия по Азии. Тест на коронавирус оказался положительным.

"У нее не было кашля и лихорадки, поэтому мы не могли с самого начала заподозрить коронавирус. Мы не знали, что инфекция может впервые проявиться через глаз, а не в легких", — отметил доцент кафедры офтальмологии Университета Альберты Карлос Соларте.

Сообщается, что пациентка перенесла болезнь без осложнений.