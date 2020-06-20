Немецкий историк: От статьи Путина о войне волосы встают дыбом 9 20.06.2020, 12:50

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Специалист по Восточной Европе рассказал о кремлевском ревизионизме.

В американском издании The National Interest в четверг, 18 июня, вышла статья президента России Владимира Путина, посвященная причинам и урокам Второй мировой войны. Deutsche Welle поговорила с известным берлинским историком, автором книги "Советское столетие" Карлом Шлегелем (Karl Schlögel) о тезисах хозяина Кремля, о том, почему он обращается к теме войны и что в статье главное.

- Написав статью о войне, Владимир Путин выступил в роли историка. Среди его основных тезисов - западные страны, в первую очередь Великобритания и Франция, несут свою часть ответственности за Вторую мировую войну, и об этом нельзя забывать, пакт Молотова - Риббентропа был оправдан, равно как и связанное с ним присоединение к СССР части Польши и стран Балтии. Насколько убедительны его аргументы?

- Это выглядит довольно странно, когда президент выступает в роли историка и ссылается на архивные документы. Это дело историков, которые работают независимо от политических представлений. По сути все это уже было подготовлено и озвучено Путиным на встрече в декабре (саммите СНГ. - Ред.). Тогда стало понятно, что в этом году речь идет о кульминации историко-политической инсценировки с такими основными элементами, как интерпретация начала Второй мировой войны, освобождение Освенцима, Ялтинская конференция, День победы, Потсдамская конференция и окончание Второй мировой войны. Это историко-политическая инициатива высшего руководства, Путин ее просто озвучил.

Я не увидел ничего нового в его статье. Нет ничего нового в том, что все европейские державы не справились с подъемом национал-социализма, что политика умиротворения Гитлера была фатальной и не только не остановила его, но проложила дорогу к войне. Но одно дело - проводить политику умиротворения, как это делали Британия и Франция по отношению к Гитлеру и Муссолини, а другое - подписать договор, который направлен на четвертый раздел Польши, на обозначение сфер интересов и который сопровождается оккупацией советской сферы влияния (Пакт Молотова - Риббентропа и секретный протокол к нему. - Ред.). Есть качественная разница между подписанием договора с агрессором и заключением договора о помощи, как это сделали с Польшей Британия и Франция, которые объявили Гитлеру войну.

- Путин пишет, что Польша тоже несет часть ответственности за начало Второй мировой войны, поскольку сама участвовала в разделе Чехословакии после Мюнхенского соглашения в 1938 году. Он прав?

- Польское руководство принимало участие в ослаблении и разрушении Чехословакии, когда вошло в Тешинскую область. С этим никто не спорит, это известно давно и в самой Польше. Причина, по которой Польша приняла участие в "Мюнхенском сговоре", возможно, заключается в близорукой и глупой внешней политике тогдашнего руководства, но с другой стороны - и в опасении, что иначе пришлось бы давать Советскому Союзу право на проход войск. Польша была к этому не готова в силу разных причин.

- Что вы думаете об аргументе Путина , что присоединение стран Балтии к СССР прошло законно?

- Это подтасовка реальной ситуации, от которой волосы встают дыбом. Был протокол, было согласование сфер влияния, было военное давление, было создание военных баз, было управляемое сверху всенародное голосование. Он ставит с ног на голову все, что произошло между 1 сентября 1939 года и 22 июня 1941 года. Это, по сути, сводит на нет всю проделанную за последние 30 лет историческую работу и ведет Россию в историко-политический тупик.

- Как вы думаете, что за этим стоит?

- Это связано не с историей, а с современностью. Он использует интерпретацию истории в качестве инструмента своей сегодняшней политики. Это попытка представить Польшу, Украину и страны Балтии как реакционные, националистические и в большой мере антисемитские государства. Это попытка изолировать эти страны, для которых важна собственная безопасность и на территории которых произошла значительная часть ужасов войны. Если провести связь с парадом 9 мая и 24 июня, это самая большая обида для Красной армии, которая воевала против Гитлера, - использовать ее в противостоянии с Украиной, с Польшей, которые сами стали жертвами национал-социалистической политики и тоже воевали против Гитлера. Очевидно, Путин рассчитывает на отклик у части западной общественности.

- Президент России упрекает Польшу и западные государства в попытках ревизионизма. Есть ли основания говорить, что он сам ревизионист?

- Конечно, он ревизионист, но не в смысле восстановления старого СССР, а в смысле восстановления сфер влияния. Квинтэссенция этого длинного трактата, в котором он пишет о конференциях в Ялте, Потсдаме и создании ООН - он, очевидно, хочет вернуться к ситуации, в которой великие державы определяли бы, каким должен быть мир. Эта ялтинская травма, когда в 1945 году Восточная Европа была не только освобождена от национал-социализма, но и была оккупирована на десятилетия, одна из причин, по которым он так подробно пишет о Ялте. Речь не об исторических воспоминаниях по поводу юбилея, а о том, что Россия, как наследница СССР, хочет участвовать в принятии решений на уровне глобальной политики.