Потомки партизан: как огромная цепь в Грушевке превратилась в «ночной дозор» 1 20.06.2020, 13:28

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Фото: telegraf.by

Жители минского микрорайона поразили своей изобретательностью.

На пикеты солидарности 19 июня по всей Беларуси вышли десятки тысяч человек, километровые живые цепи образовались во многих городах. В большинстве городов акции продолжались до поздней ночи.

В Минске люди стихийно и автономно выходили на улицы во многих районах города и фактически сбили власти с толку.

Ярким примером изобретательности потомков партизан стал микрорайон Грушевка, где образовалась огромная живая цепь из протестующих. Более того, людям удалось продержаться до поздней ночи, то частично уходя, то снова возвращаясь на позиции в еще большем количестве.