закрыть
20 июня 2020, суббота, 14:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Потомки партизан: как огромная цепь в Грушевке превратилась в «ночной дозор»

1
  • 20.06.2020, 13:28
  • 4,093
Потомки партизан: как огромная цепь в Грушевке превратилась в «ночной дозор»
Фото: telegraf.by

Жители минского микрорайона поразили своей изобретательностью.

На пикеты солидарности 19 июня по всей Беларуси вышли десятки тысяч человек, километровые живые цепи образовались во многих городах. В большинстве городов акции продолжались до поздней ночи.

В Минске люди стихийно и автономно выходили на улицы во многих районах города и фактически сбили власти с толку.

Ярким примером изобретательности потомков партизан стал микрорайон Грушевка, где образовалась огромная живая цепь из протестующих. Более того, людям удалось продержаться до поздней ночи, то частично уходя, то снова возвращаясь на позиции в еще большем количестве.


популярное за неделю

Мнение

ЕС призвал Минск немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына
ЕС призвал Минск немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына
Белорусы, выходите на центральные улицы и площади своих городов!
Белорусы, выходите на центральные улицы и площади своих городов! Наталья Радина
Прощание с тремя процентами
Прощание с тремя процентами Ирина Халип
Заслуживают восхищения люди, которые продолжают собирать подписи за Тихановскую и Бабарико
Заслуживают восхищения люди, которые продолжают собирать подписи за Тихановскую и Бабарико Андрей Санников