«Таракан не выдержит, мы его выгоним, вынесем или выметем!» 1 20.06.2020, 13:53

Фото: «Радыё Свабода»

Жительница Гродно рассказала, что после акции протеста помолодела на 20 лет.

На пикеты солидарности 19 июня по всей Беларуси вышли десятки тысяч человек, километровые живые цепи образовались во многих городах. В большинстве городов акции продолжались до поздней ночи.

Участница протестов из Гродно рассказала телеграм-каналу «Баста!» об акции солидарности.

«Гродно, мы молодцы! - пишет она. - Вчера мы показали что мы есть, нас много, мы вместе и мы сильны, как никогда!

Таракан может сколько угодно нас запугивать своими таракашатами в погончиках, но правда в том, что у них не хватит ни сил, ни людей, ни транспорта, ни мест в кутузках для нас. Нас много, будет еще больше, вот увидите. А он – один.

Давайте постоянно выходить, каждый день прогуливаться, просто стоять и наслаждаться природой и видами нашего замечательного города!

Я честно скажу, что после вчерашнего выхода будто помолодела на 20 лет, во мне сейчас столько сил и уверенности, сколько не было давно. Я теперь точно знаю, что таракан не выдержит и уйдёт, мы его выгоним, вынесем или выметем, а потом, наконец-таки, будем жить как нормальные люди!»

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