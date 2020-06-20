«Таракан не выдержит, мы его выгоним, вынесем или выметем!»1
- 20.06.2020, 13:53
Жительница Гродно рассказала, что после акции протеста помолодела на 20 лет.
На пикеты солидарности 19 июня по всей Беларуси вышли десятки тысяч человек, километровые живые цепи образовались во многих городах. В большинстве городов акции продолжались до поздней ночи.
Участница протестов из Гродно рассказала телеграм-каналу «Баста!» об акции солидарности.
«Гродно, мы молодцы! - пишет она. - Вчера мы показали что мы есть, нас много, мы вместе и мы сильны, как никогда!
Таракан может сколько угодно нас запугивать своими таракашатами в погончиках, но правда в том, что у них не хватит ни сил, ни людей, ни транспорта, ни мест в кутузках для нас. Нас много, будет еще больше, вот увидите. А он – один.
Давайте постоянно выходить, каждый день прогуливаться, просто стоять и наслаждаться природой и видами нашего замечательного города!
Я честно скажу, что после вчерашнего выхода будто помолодела на 20 лет, во мне сейчас столько сил и уверенности, сколько не было давно. Я теперь точно знаю, что таракан не выдержит и уйдёт, мы его выгоним, вынесем или выметем, а потом, наконец-таки, будем жить как нормальные люди!»
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