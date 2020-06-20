ВВП России за месяц сократился почти на 11% 3 20.06.2020, 14:27

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Опубликованы данные за май.

По итогам за май уровень российского ВВП упал на 10,9%. Такую оценку представило Минэкономразвития РФ.

Падение ВВП за первый квартал, по данным экспертов министерства, составило 1,6%, а в целом с января по май — 3,7%. В ведомстве утверждают, что в несырьевых отраслях обрабатывающей промышленности и в сфере розничной торговли спад сократился по сравнению с апрелем.

В министерстве ожидают постепенное восстановление экономической активности в июне: в первую очередь, на потребительском рынке. Это связано с отменой введенных из-за пандемии коронавируса ограничений в большинстве регионов страны.

В Минэкономразвития также проанализировали и ситуацию на рынке труда. Уровень безработицы в мае вырос до 6,1 %, а общее число оставшихся без работы выросло до 4,5 миллионов человек.