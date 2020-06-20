«Дочка» Nestle в США сочла слово «эскимо» оскорбительным 13 20.06.2020, 15:12

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Почему?

Американский производитель мороженого Dreyerʼs намерен изменить название своего продукта Eskimo Pie, передает w.com.

Компания считает слово "эскимо" оскорбительным для эскимосов. "Мы стремимся быть частью решения вопроса расового равноправия", - приводит издание The Wall Street Journal слова представителя Dreyerʼs Элизабелл Маркес.

В последние недели ряд компаний уже заявили о смене своих логотипов в свете акций протеста против расизма, начавшихся в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В их числе - PepsiCo (бренд Aunt Jemima) и Mars (бренд Uncle Benʼs).

Dreyerʼs принадлежит компании Froneri, которой частично владеет швейцарская корпорация Nestle. Мороженое Eskimo Pie в виде батончика в шоколадной глазури было запатентовано в 1922 году. Логотипом продукта стал мальчик в традиционной одежде эскимосов.

Эскимосы являются коренным населением Гренландии, Аляски, канадской территории Нунавут и восточного края Чукотки. Численность этого народа - около 170 тысяч человек.