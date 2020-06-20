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«Дочка» Nestle в США сочла слово «эскимо» оскорбительным

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  • 20.06.2020, 15:12
  • 4,516
«Дочка» Nestle в США сочла слово «эскимо» оскорбительным

Почему?

Американский производитель мороженого Dreyerʼs намерен изменить название своего продукта Eskimo Pie, передает w.com.

Компания считает слово "эскимо" оскорбительным для эскимосов. "Мы стремимся быть частью решения вопроса расового равноправия", - приводит издание The Wall Street Journal слова представителя Dreyerʼs Элизабелл Маркес.

В последние недели ряд компаний уже заявили о смене своих логотипов в свете акций протеста против расизма, начавшихся в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В их числе - PepsiCo (бренд Aunt Jemima) и Mars (бренд Uncle Benʼs).

Dreyerʼs принадлежит компании Froneri, которой частично владеет швейцарская корпорация Nestle. Мороженое Eskimo Pie в виде батончика в шоколадной глазури было запатентовано в 1922 году. Логотипом продукта стал мальчик в традиционной одежде эскимосов.

Эскимосы являются коренным населением Гренландии, Аляски, канадской территории Нунавут и восточного края Чукотки. Численность этого народа - около 170 тысяч человек.


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