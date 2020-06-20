Индия отправила истребители и ударные вертолеты на спорную границу с Китаем 4 20.06.2020, 15:17

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Индийские власти также наладили воздушные поставки военных и вооружения.

Индия отправила ударные вертолеты и истребители в Восточный Ладакх, где проходит спорная граница страны с Китаем. Об этом в субботу, 20 июня, сообщает The Times of India со ссылкой на военные источники (перевод - lenta.ru).

По данным собеседника издания, в приграничный регион были переброшены вертолеты Apache, оснащенные ракетами Hellfire класса «воздух — земля», и вертолеты Chinook, которые могут осуществлять доставку артиллерии в высокогорные районы. Кроме того, Индия начала усиливать все свои авиабазы, расположенные у северной границы с КНР. В частности, известно, что туда передислоцированы истребители Су-30МКИ, МиГ-29 и «Ягуар».

Также, по информации The Times of India, индийские власти наладили воздушные поставки военных и вооружения в Ладакх при помощи транспортных самолетов С-17 Globemaster, С-130J Super Hercules и Ан-32.

Как отмечает издание, подобные действия являются четким сигналом для Пекина о том, что Нью-Дели готов к эскалации конфликта. «Мы полностью готовы к любому обострению ситуации. Предприняты все необходимые шаги», — подчеркнул источник газеты.

Ранее в июне сообщалось, что Китай с начала месяца провел несколько военных учений близ спорной границы с Индией. Отмечалось, что в них, в частности, были задействованы новые танки китайского производства Тип 15 и Тип 99, которые пригодны для использования в боевых действиях в горных районах.

16 июня сообщалось, что 20 солдат индийской армии погибли, предположительно, в результате драки с применением камней и железных палок на спорной границе Индии и Китая. Перед этим индийские СМИ сообщали о 43 пострадавших китайцах (включая погибших и тяжелораненых). Стороны обвиняют друг друга в пересечении пограничной линии и нарушении договоренностей.

В настоящее время две самые населенные страны мира — Индию и Китай — разделяет условная линия, получившая название «линия Макмагона» (по имени секретаря по иностранным делам Британской Индии, который предложил эту границу в 1914 году). Индия и правительство Далай-ламы (фактического руководителя государства Тибет) признали существующую границу, а Китай — нет, о чем было сообщено в официальной дипломатической ноте в 1959 году.

После этого неоднократно предпринимались попытки решить проблему: два китайско-индийских соглашения — от 1993 и 1996 годов — были безрезультатными. Спорными остаются два участка приграничной территории: в северо-восточной части Кашмира и на севере штата Аруначал-Прадеш.