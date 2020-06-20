«Пришло время бороться за свое счастье» 6 20.06.2020, 15:23

2,831

Фото: «Белсат»

Минчане рассказали, почему вышли на акции протеста 18 и 19 июня.

18 июня в Минске прошел многотысячный Пикет солидарности. Люди выстроились в живую цепь на несколько километров, от Площади Якуба Коласа до вокзала. Акция продолжалась около семи часов, с 18.00 до часа ночи.

На пикеты солидарности 19 июня по всей Беларуси вышли десятки тысяч человек, километровые живые цепи образовались во многих городах. В большинстве городов акции продолжались до поздней ночи.

Жители Минска рассказали, почему вышли на акции протеста 18 и 19 июня.

- Я не согласен с действиями властей против Бабарико, против Тихановской. И я пришел выразить свою солидарность. Мы – белорусы, а не народец никакой.

- Кто-то жил по законам, кто-то жил по понятиям, но такого беспредела никогда не было. И вот до чего мы дошли – 26 лет жизни в рабстве. Никто человека счастливым не сделает никогда, он должен сам своего счастья добиваться. Вот, наверное, сейчас пришло время.

- Вообще, безобразие полнейшее, полнейшее. Нет слов! Понимаете? Разве так можно?

Я считаю, что надо людям выходить и бороться. Так же оно само просто не придет, учитывая какой правитель. Само так не придет! Надо выходить и бороться за свое. Мы же плохого ничего не хотим. Мы хотим жить по-человечески, мы хотим, чтобы был справедливый суд.