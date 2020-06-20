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Российские бизнесмены выплатили залог за экс-президента Армении

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  • 20.06.2020, 15:24
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Российские бизнесмены выплатили залог за экс-президента Армении
Роберт Кочарян

Сумма составила $4,1 миллиона.

Залог размером 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна дали российские бизнесмены. Об этом РБК рассказал источник, близкий к окружению бывшего главы государства. Представитель экс-президента Виктор Согомонян подтвердил РБК эту информацию.

По его словам, залог выплатили Самвел Карапетян (группа компаний «Ташир»), Сергей Амбарцумян (группа компаний «Монарх»), Геннадий Степанян (российский бизнесмен и меценат). Оставшуюся часть суммы внесла АФК «Система», где Кочарян является независимым директором.

Кочарян входит в совет директоров «Системы» с 2009 года. Представитель компании Сергей Копытов подтвердил РБК, что она решила принять участие в выплате залога, установленного в отношении независимого директора корпорации Роберта Кочаряна судебными органами Армении. Согомонян отметил, что основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков лично не вносил деньги, залог выплатила компания как юридическое лицо.


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