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Завтра в Беларуси ожидается до +31 градуса

  • 20.06.2020, 15:43
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Завтра в Беларуси ожидается до +31 градуса

В воскресенье на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди.

21 июня в Беларуси ожидается переменная облачность, сообщает Белгидромет.

Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы. Днем при грозах местами прогнозируются град и сильные ливни. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый, днем в отдельных районах ожидается шквалистое усиление ветра.

Термометры ночью покажут 15-20 выше нуля, днем ожидается 23-31 тепла.


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