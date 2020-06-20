Белорусские дети выступают против Таракана

Белорусские дети выступают против Таракана1
- 20.06.2020, 16:01
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Даже дети прекрасно понимают, что происходит в стране и хотят перемен.
Белорусские дети прогоняют «таракана» (Лукашенко - прим.) с помощью творчества.
Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!».
«А это уже творчество наших самых юных читателей. Даже дети прекрасно понимают, что происходит в стране и хотят перемен!» - пишет телеграм-канал.
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