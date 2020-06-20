Белорусские дети выступают против Таракана 1 20.06.2020, 16:01

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Даже дети прекрасно понимают, что происходит в стране и хотят перемен.

Белорусские дети прогоняют «таракана» (Лукашенко - прим.) с помощью творчества.

Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!».

«А это уже творчество наших самых юных читателей. Даже дети прекрасно понимают, что происходит в стране и хотят перемен!» - пишет телеграм-канал.

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