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Шендерович: Бабарико набрал под 500 тысяч. А сколько соберет Лукашенко, если начнет ходить по домам с листочком?

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  • 20.06.2020, 16:05
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Шендерович: Бабарико набрал под 500 тысяч. А сколько соберет Лукашенко, если начнет ходить по домам с листочком?
Виктор Шендерович

Известный писатель высказался по поводу рейтингов лидеров авторитарных стран.

В интервью на «Эхе Москвы» известный писатель Виктор Шендерович поделился мнением о социологии в авторитарных странах, передает «Солидарность».

— Все цифры социологии в авторитарных странах не стоят той бумаги, на которой написано. Нет никакой политической поддержки Ким Чен Ына. Все выжжены. Вот сейчас смотрим как в зеркало такое оптимистическое относительно зеркало, — Беларусь.

Вспомнил он и о собранных альтернативным кандидатом подписях.

— Главный оппозиционер белорусский Бабарико набрал под 500 тысяч голосов (подписей — прим. ред.) белорусов после 26 лет этой… Я хотел бы узнать, сколько соберет Лукашенко? Если начнет ходить по домам с листочком. Не то, что статистика доложит, не то что Памфилова тамошняя ему на стол положит. А вот так по домам с листочком. Чтобы полмиллиона отдельных людей подписались, да еще зная, что они попадают во враги.


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