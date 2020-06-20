Матч второй лиги чемпионата Беларуси перенесен из-за коронавируса 20.06.2020, 16:17

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Это уже второй перенесенный матч 8-го тура второй лиги.

Игра 8-го тура второй лиги «Днепр» Могилев – «Жлобин» не состоится, передает «Трибуна».

Матч будет перенесен с 20 июня на более поздний срок в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию у одного из футболистов команды из Жлобина.

В 8-м туре перенесена еще одна встреча: Мелиоратор – Першы Рэгiён. Причина: из-за подозрения на наличие коронавируса у гостей.