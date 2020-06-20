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Сим сим, Хартия 97!
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Хартия 97% - нас большинство!

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  • 20.06.2020, 16:40
  • 4,760
Хартия 97% - нас большинство!

Мы решили изменить логотип, чтобы поддержать вас, дорогие читатели.

Все интернет-опросы опросы показывают, что рейтинг Лукашенко — в размере статистической погрешности. Отсюда он получил прозвище «Саша три процента».

На последних пикетах солидарности люди стали использовать цифру 97% в качестве символа большинства, которое хочет перемен.

Белорусы пишут сегодня «97%» на автомобилях, на майках, на лицах, в своих аватарках в социальных сетях. В городах Беларуси появились граффити «97%».

Наши читатели в комментариях и письмах предложили временно назвать сайт Хартия-97%.

Мы — одни из вас и хотим, чтобы страна скорее стала свободной. Ведь нас — 97%.


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