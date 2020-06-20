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Учительница из Слонима: Саша сегодня – это и Аннушка, и Берлиоз в одном лице

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  • 20.06.2020, 17:29
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Учительница из Слонима: Саша сегодня – это и Аннушка, и Берлиоз в одном лице
Фото: Telegram-канал «Беларусь головного мозга»

И трамвай-народ уже не просто выехал из депо в рейс, он уже мчится прямо на таракана.

Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила. Все уже предопределено, передает телеграм-канал “Баста!” слова учительницы русского языка из Слонима.

"Это сравнение у меня в голове крутится все последние дни, я просто обязана им поделиться, - пишет она. - Саша 3% вроде бы и понавешал на себя разных высших "образований", но всё еще не понял, что новый срок у него если и будет, то в местах не столь отдаленных.

Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила. Заседание не состоится. А Саша сегодня – это и Аннушка, и Берлиоз в одном лице. И он уже поскользнулся на путях.

И трамвай-народ уже не просто выехал из депо в рейс, он уже мчится прямо на таракана, который так долго и изощренно от него уворачивался.

Только в этот раз всё произойдёт, масло то разлито, трамвай мчится быстрее обычного, а Сашка-дурак даже и не думает сойти с маршрута.

Дурак потому, что знает и про трамвай, и про масло. Сомневаюсь даже, что Булгакова читал".

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