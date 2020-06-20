Завтра жители Земли смогут наблюдать кольцеобразное солнечное затмение 20.06.2020, 17:17

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Это будет уже второе затмение в этом месяце.

Уже в это воскресенье, 21 июня, состоится кольцеобразное солнечное затмение. Это будет уже второе затмение в этом месяце: 5 июня состоялось полутеневое лунное затмение. В этот раз явление совпадает также с Днем летнего солнцестояния, передает zn.ua.

В этот день Луна закроет Солнце, но, в связи с тем, что она будет значительно отдалена от Земли, не полностью закроет звезду, а оставит небольшое кольцо. Лучше всего затмение будет видно жителям Восточной Африки, Южной и Восточной Азии.

Согласно расчетам, максимальная фаза затмения будет длиться 38 секунд, в это время Луна скроет 94% Солнца.