Пост Дудя о «позорном голосовании» по обнулению Путина собрал почти миллион лайков

Пост Дудя о «позорном голосовании» по обнулению Путина собрал почти миллион лайков6
- 20.06.2020, 17:52
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Известный российский журналист процитировал слова самого же Путина о Конституции РФ.
Пост журналиста и видеоблогера Юрия Дудя о "позорном" голосовании по поправкам к Конституции России собрал за час более 300 тысяч лайков в инстаграме, а к дню субботы — более 900 тысяч лайков. Автор ютуб-канала "ВДудь" заявил, что "единственный смысл этого голосования – дать Владимиру Путину возможность остаться у власти до 2036 года".
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Хочется сказать несколько слов. Они будут очень очевидными, но и очевидное иногда нужно проговаривать. Голосование за поправки в Конституцию – это позор. Единственный смысл этого голосования – дать Владимиру Путину возможность остаться у власти до 2036 года. Можно привести много причин, почему все это – очень плохо, но лучше всех это объяснил сам Владимир Путин. Ниже – отрывок из его пресс-конференции в 2008 году: «С первого дня работы в качестве президента Российской Федерации я для себя сразу решил, что я не буду нарушать действующую конституцию... Вы знаете, разные люди склонны западать на разные вещи. Кто-то попадает в зависимость от табака, кто-то – прости Господи – от наркотиков. Кто-то становится зависимым от денег. Говорят, самая большая зависимость – от власти. Я этого никогда не чувствовал. Я вообще никогда не был зависимым человеком от чего бы то ни было. Я считаю, что если Господь дал мне такое счастье – поработать на благо своей страны, связь с которой я всегда очень ощущал и ощущаю, то надо быть благодарным уже за это. Это само по себе является большой наградой. Выковыривать для себя еще какие-то награды или считать, что, однажды взобравшись в какое-то начальственное кресло, оно должно принадлежать тебе пожизненно, до гробовой доски, считаю абсолютно неприемлемым». Я до сих пор не знаю, как в связи с этим поступать: 1. Бойкотировать голосование как совершенно незаконную и фиктивную херь, 2. Прийти и сказать ПРОТИВ. Лично я, скорее всего, дотяну до последнего дня голосования и выберу 1 или 2 в последний момент. Не знаю, сколько еще заготовлено селебрити-патронов у тех, кто топит за поправки, но когда они будут снова свистеть в лентах, я буду вспоминать о цитате сверху. В карусели: видео той самой пресс-конференции и наша фотография из Ярославской области, где мы были пару дней назад (278 км от МКАДа, 300 км – от Кремля). Именно на этой дороге я посчитал необходимым написать этот очень очевидный пост.
К своему посту Дудь прикрепил видеозапись выступления российского президента на пресс-конференции в 2008 году. Тогда Путин заявил, что не станет баллотироваться на третий президентский срок и не будет нарушать действующую Конституцию. "Говорят, что самая большая зависимость – от власти. Я этого никогда не чувствовал", – заявил тогда российский президент.
Дудь заявил, что пока не решил, будет ли бойкотировать голосование или проголосует против. К посту журналист также прикрепил фотографию разбитой дороги в Ярославской области. "Именно на этой дороге я посчитал необходимым написать этот очень очевидный пост", – заявил Дудь.