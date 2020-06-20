Пост Дудя о «позорном голосовании» по обнулению Путина собрал почти миллион лайков 6 20.06.2020, 17:52

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Юрий Дудь

Известный российский журналист процитировал слова самого же Путина о Конституции РФ.

Пост журналиста и видеоблогера Юрия Дудя о "позорном" голосовании по поправкам к Конституции России собрал за час более 300 тысяч лайков в инстаграме, а к дню субботы — более 900 тысяч лайков. Автор ютуб-канала "ВДудь" заявил, что "единственный смысл этого голосования – дать Владимиру Путину возможность остаться у власти до 2036 года".

К своему посту Дудь прикрепил видеозапись выступления российского президента на пресс-конференции в 2008 году. Тогда Путин заявил, что не станет баллотироваться на третий президентский срок и не будет нарушать действующую Конституцию. "Говорят, что самая большая зависимость – от власти. Я этого никогда не чувствовал", – заявил тогда российский президент.

Дудь заявил, что пока не решил, будет ли бойкотировать голосование или проголосует против. К посту журналист также прикрепил фотографию разбитой дороги в Ярославской области. "Именно на этой дороге я посчитал необходимым написать этот очень очевидный пост", – заявил Дудь.