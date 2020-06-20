Вся Беларусь продолжает гулять 20.06.2020, 18:04

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Фото: «Наша Ніва»

И будет гулять до тех пор, пока в нашей стране не остановят этот усатый беспредел.

Телегам-канал “Баста!” публикует комментарий участницы вчерашних протестов из Гродно.

"Привет, народ свободный и прекрасный, - пишет она. - Гродно, вы невероятный город, с прекрасными людьми. Вы доказали и показали, прежде всего, самим себе, что нет границ у солидарности.

Всё уже поняли, что вам не нужны лидеры и организации, вы проявляете себя, как люди с большой буквы. Вся Беларусь продолжает гулять. И будет гулять до тех пор, пока в нашей стране не остановят этот усатый беспредел.

Сегодня, действуйте разумно. Наслаждайтесь выходными, встречами и новыми знакомствами. Гуляйте там где вам нравится, обсуждайте, то что считаете нужным. При встрече с цепными псами, не разговаривайте с ними, пусть увидят, что их никто не хочет слушать, разворачивайтесь и меняйте улицу.

И прежде всего, вы должны понять для чего вы здесь, выражаете солидарность политзаключённым, желаете честных выборов и хотите чувствовать себя свободно, в своей стране, в своём городе, на своей земле.

Мы сила! До встречи этим вечером в центре!"

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