Ученые: Жизнь на других планетах может скрываться подо льдом 20.06.2020, 18:12

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Под толщей льда может скрываться целый океанический мир.

Ученые из NASA предположили, что жизнь на других планетах может скрываться под толщей льда. Так, например, на Энцеладе, спутнике Сатурна, или Европе, спутнике Юпитера, может существовать целый океанический мир, сообщает "Популярная механика".

Считается, что на Энцеладе и Европе присутствует водный пар, а также выбрасываются гейзеры и столбы дыма. А значит, должна существовать какая-то сила, которая направляет эти выбросы. Присутствие воды и энергии может являться свидетельством присутствия жизни. Ученые предполагают, что таких планет может существовать достаточно много.

С помощью компьютерного моделирования Линна Квик из NASA выяснила, что четверть планет Млечного пути могут иметь океаны, при этом часть из них покрыта льдом. И точно также как и на Энцеладе и Европе, многие из них могут выделять энергию через вулканы или криовулканы. А достаточное выделение тепла может сделать необитаемую, на первый взгляд экзопланету, пригодной для жизни.

По мнению ученых, необходимо измерить тепло, выделяемой экзопланетой или же обнаружить, например, извержение вулканов. Но пока существующие технологии не позволяют этого сделать.