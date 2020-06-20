Лучшая спортсменка Беларуси: Эти выборы язык не поворачивается назвать честными 2 20.06.2020, 18:19

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Александра Романовская

Александра Романовская жестко высказалась о ходе избирательной кампании.

Лучшая спортсменка Беларуси 2019 года Александра Романовская жестко высказалась о ходе избирательной кампании, передает «Солидарность».

«Однажды я принимала участие в Олимпийских играх, в которых от справедливого судейства , было одно название. Теперь я наблюдаю в своей стране выборы, которые язык не поворачивается назвать честными и справедливыми. В этом мире вообще такие вещи имеют право на существование, или это пустой звук? Тошнит уже если честно», – написала Александра Романовская.

23-летняя Александра Романовская в 2019 году стала чемпионкой мира по фристайлу.

Александра Романовская была признана лучшей спортсменкой года по результатам опроса проведенного печатным органом министерства спорта. В нынешнем сезоне фристайлистка участвовала в трех этапах Кубка мира и каждый раз поднималась на подиум (одно первое место и два вторых).

Отсылка в посте Романовской к Олимпиаде – это намек на Игры-2018, где белорусских «летающих лыжников» засудили. В общем, несколько предложений, написанных спортсменкой, лаконично и в то же время исчерпывающе характеризуют ее гражданскую позицию.