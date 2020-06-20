В сети появился документальный фильм об органе Пинского костела 20.06.2020, 18:39

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Фото: traveling.by

Это первый за четверть века документальный фильм об органах в Беларуси.

В сети появился документальный фильм о реконструкции органа Пинского костела, реставрировать который помог ныне покойный основатель tut.by Юрий Зиссер.

Это первый за четверть века документальный фильм об органах в Беларуси, сообщает Katolik.life. Его сняла московская кинорежиссер Ольга Плесневич. 17 июня видео выложили в сеть.

— Фильм рассказывает об историческом органе Пинского кафедрального костела, ставшем в прошлом году одним из центров притяжения в органной культуре Беларуси, — рассказал представить проекта «Органы Беларуси».

В начальной заставке сообщается, что фильм посвящается Юрию Зиссеру, благодаря которому в 2019 году был восстановлен орган Пинского костела.

До этой ленты об органах снимали фильм лишь в 1995 году — «Арганы Беларусі - Краявіды жыцця і смерці».

Напомним, Ольга Плесневич также снимала в Беларуси документальный фильм об уникальном органе, который находится в католическом храме апостолов Петра и Павла в деревне Медведичи Ляховичского района Брестской области. Этот фильм тоже скоро представят к просмотру.