Ведущий госканала ОНТ обратился к коллегам-пропагандистам 10 20.06.2020, 18:58

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Артемис Ахпаш заявил, что «с таким телевидением ему не по пути».

С таким телевидением мне не по пути. Ведущий государственного телеканала ОНТ Артемис Ахпаш обратился к коллегам, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Коллеги, журналисты, ведущие и дикторы ТВ, - пишет он. - Я хочу обратиться к Вам!

Всякий раз, когда с экранов ТВ Вы произносите откровенную ложь о происходящих сейчас событиях, что вы чувствуете приходя домой?

Неужели в своей "служебной квартирке" Вы настолько забываете обо всём? Вас всё устраивает?

Для меня Вы ничем не лучше, а то и хуже тех представителей "правоохранительных органов", которые ни за что "пакуют" людей в автозаки. А ведь люди, которых задерживают, не экстремисты, не террористы, не вооружённые бандиты - это такие же беларусы, которые просто вышли на улицу, чтобы одним своим присутствием показать своё отношение к происходящим событиям. Другого способа выразить свои чувства и мнение у нас не осталось. Неужели Вы согласны и дышать по указке?

За все 10 лет работы на ТВ я рад, что никогда не являлся инструментом пропаганды. Мне неоднократно предлагали стать ведущим "новостей", но я всякий раз отказывал.

Мне всегда был ближе жанр entertainment

И перед своим зрителем я честен!

В здравом уме я отдаю себе отчёт, что после этого обращения доступ на ТВ мне будет закрыт.

С таким телевидением мне не по пути.

Все Вы знаете Владимира Познера. Так вот самая страшная вещь, которую, по его словам, он никогда себе не простит - это то, что в советское время он был "инструментом госпропаганды". ᅠ

Вчера, в то время, когда на улицах Минска, Бреста, Могилёва, Гродно и Молодечно ОМОН "паковал" вышедших на улицы граждан, по ОНТ показывали "100-летний юбилей российского цирка". Какая двойная ирония..."

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