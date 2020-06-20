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«Одна цель, одна страна, один народ»

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  • 20.06.2020, 19:21
  • 2,617
«Одна цель, одна страна, один народ»
Фото: tut.by

Нам нужно почувствовать себя единым целым.

Хорошее предложение от участника протестов из Витебска публикует телеграм-канал “Баста!”.

"Нам нужно почувствовать себя единым целым, и это легко сделать, - пишет он. - Мы забыли как общаться, как разговаривать, только пишем пишем пишем.

Давайте знакомиться во время вечерних прогулок, обмениваться номерами телефонов, передавать номера проверенных людей друг другу, договариваться о следующих встречах. Есть такое понятие "сарафанное радио". Гуляя по городу, мы же видим людей неравнодушных, подходим знакомимся, расширяем круг общения. Я это один человек, у меня есть пять друзей, у этих друзей, у каждого есть также есть пять друзей и так далее, в математической прогрессии.

Одна цель, одна страна, один народ".

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