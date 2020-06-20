закрыть
20 июня 2020, суббота, 20:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусский рэпер Бакей: Когда, как не сейчас нам объединяться и попробовать что-то поменять

  • 20.06.2020, 19:24
  • 1,854
Белорусский рэпер Бакей: Когда, как не сейчас нам объединяться и попробовать что-то поменять
Фото: Еврорадио

Популярный минский рэпер высказался о происходящих в стране событиях.

"По ощущениям, это какое-то средневековье, потому что людей могут просто задержать на улице и затянуть в бус". По словам хип-хоп-исполнителя, его пугает и одновременно смешит то, как "люди пытаются удержаться на своем насиженном месте".

"Мне очень приятно, что сейчас все активизировались, что сейчас все хотят проявить свою гражданскую позицию, высказаться. И это замечательно, потому что когда, как не сейчас нам объединяться и попробовать что-то поменять."


популярное за неделю

Мнение

Хартия 97% - нас большинство!
Хартия 97% - нас большинство! Редакция Сharter97.org
ЕС призвал Минск немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына
ЕС призвал Минск немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына
Белорусы, выходите на центральные улицы и площади своих городов!
Белорусы, выходите на центральные улицы и площади своих городов! Наталья Радина
Прощание с тремя процентами
Прощание с тремя процентами Ирина Халип