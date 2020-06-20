Белорусский рэпер Бакей: Когда, как не сейчас нам объединяться и попробовать что-то поменять 20.06.2020, 19:24

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Фото: Еврорадио

Популярный минский рэпер высказался о происходящих в стране событиях.

"По ощущениям, это какое-то средневековье, потому что людей могут просто задержать на улице и затянуть в бус". По словам хип-хоп-исполнителя, его пугает и одновременно смешит то, как "люди пытаются удержаться на своем насиженном месте".

"Мне очень приятно, что сейчас все активизировались, что сейчас все хотят проявить свою гражданскую позицию, высказаться. И это замечательно, потому что когда, как не сейчас нам объединяться и попробовать что-то поменять."