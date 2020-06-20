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Суд в США вопреки позиции Минюста разрешил опубликовать мемуары Болтона

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  • 20.06.2020, 19:34
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Суд в США вопреки позиции Минюста разрешил опубликовать мемуары Болтона
Джон Болтон

Суд отклонил ходатайство Минюста.

Суд округа Колумбия отклонил иск Минюста США и разрешил опубликовать книгу мемуаров бывшего советника президента США Джона Болтона о его пребывании в Белом доме. Об этом сообщает РБК со ссылкой на CNN, издание опубликовало соответствующее судебное постановление.

В Минюсте посчитали, что в своей книге Болтон раскрывает секретную информацию, к которой он имел доступ пока занимал пост помощника президента. В ведомстве просили суд запретить публикацию, так как Болтон по своему усмотрению решил завершить проверку книги администрацией президента.

В постановлении суда говорится о том, что Болтон «играл с национальной безопасностью» США, а также «подверг свою страну вреду и оставил себя открытым для гражданского (и потенциально уголовного) преследования».

«Но эти факты не влияют на ходатайство перед судом. Власти не смогли установить, что запрет [на публикацию] предотвратит причинение невосполнимого ущерба. Ходатайство, таким образом, отклонено», — говорится в документе.

Книга Болтона называется «Комната, где это происходило: мемуары Белого дома». Несмотря на то, что она пока не вышла, СМИ в разное время перепечатывали отрывки из нее. Так. в январе, The New York Times сообщила со ссылкой на рукопись, что Трамп намеренно задерживал военную помощь Украине до тех пор, пока власти не помогут ему с расследованием против Джо Байдена и его сына. В книге Болтон также отмечал, что неоднократно просил Трампа разморозить военную помощь, но президент не соглашался.

На этой неделе The Washington Post раскрыла еще одну деталь закулисной жизни Белого дома, описанную в мемуарах. Газета написала, что Трамп «умолял» китайского лидера Си Цзиньпина помочь ему выиграть ноябрьские выборы.

Книга планировалась к выходу 23 июня.

Мемуары вызвали резкую критику со стороны президента США Дональда Трампа и правительства. Так, Трамп считает, что Болтон включил в мемуары сведения, которые не должен был разглашать, нарушив, таким образом, закон. «Это строго секретная информация, и у него не было одобрения [на разглашение сведений]. То, что выходит сейчас, слишком громко», — заявлял Трамп.

Госсекретарь Майк Помпео также раскритиковал работу Болтона над воспоминаниями и назвал его предателем. Помпео отметил, что бывший помощник президента распространяет лживые утверждения, а также «полностью натянутую полуправду и прямые измышления».


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