Виктору Бабарико предъявлено уголовное обвинение. «Саша 3%» фактически признал свое поражение

Виктору Бабарико предъявлено уголовное обвинение. «Саша 3%» фактически признал свое поражение126
- 20.06.2020, 20:19
- 28,552
За выдвижение Бабарико кандидатом в президенты собрано почти 440 тысяч подписей.
Претенденту на пост президента Беларуси, экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявлено уголовное обвинение, статья не может быть разглашена, сообщил агентству «Интерфакс-Запад» один из защитников Дмитрий Лаевский.
«Виктору Бабарико, который находится в СИЗО КГБ, сегодня предъявлено обвинение. Статью, по которой обвинение предъявлено, я не могу назвать в рамках подписки о неразглашении материалов дела», - сказал Лавский.
При этом он подчеркнул, что «Виктор Дмитриевич категорически не согласен с предъявленным обвинением». «Защита настаивает на его полной невиновности», - сказал адвокат.
По всем интернет-опросам Виктор Бабарико набирает от 50 до 60% голосов. Рейтинг же Лукашенко колеблется на уровне 1-3%.