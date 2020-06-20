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Виктору Бабарико предъявлено уголовное обвинение. «Саша 3%» фактически признал свое поражение

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  • 20.06.2020, 20:19
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Виктору Бабарико предъявлено уголовное обвинение. «Саша 3%» фактически признал свое поражение
Виктор Бабарико
Фото: belgazprombank.by

За выдвижение Бабарико кандидатом в президенты собрано почти 440 тысяч подписей.

Претенденту на пост президента Беларуси, экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявлено уголовное обвинение, статья не может быть разглашена, сообщил агентству «Интерфакс-Запад» один из защитников Дмитрий Лаевский.

«Виктору Бабарико, который находится в СИЗО КГБ, сегодня предъявлено обвинение. Статью, по которой обвинение предъявлено, я не могу назвать в рамках подписки о неразглашении материалов дела», - сказал Лавский.

При этом он подчеркнул, что «Виктор Дмитриевич категорически не согласен с предъявленным обвинением». «Защита настаивает на его полной невиновности», - сказал адвокат.

По всем интернет-опросам Виктор Бабарико набирает от 50 до 60% голосов. Рейтинг же Лукашенко колеблется на уровне 1-3%.


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