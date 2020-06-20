Глава «Радио Свобода» осудила действия властей Беларуси 12 20.06.2020, 20:29

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Фото: Rferl.org

Дейзи Синделар выпустила специальное заявление.

Исполняющая обязанности президента Радио Свободная Европа / Радио Свобода Дейзи Синделар выпустила специальное заявление о задержании журналистов Белорусской службы «Радыё Свабода» Александры Дынько и Андрея Рабчика 19 июня в Минске.

«Милиция обращалась с нашими журналистами как с преступниками, задерживала их, когда они сообщали в прямом эфире о событиях, связанных с выборами. Это произошло в то время, когда министр информации пригрозил руководителю бюро радио лишить его аккредитации за то, как белорусская служба освещает события», - говорится в заявлении главы «Радио Свобода».

«Это прямые нападки на независимую прессу и право граждан Беларуси получать информацию о важных событиях в своей стране. Они особенно тревожны в контексте президентских выборов в стране 9 августа, и мы осуждаем эти нападения», - сказала Дейзи Синделар в своем заявлении.