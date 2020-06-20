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Завтра возле посольства Беларуси в Варшаве состоится пикет солидарности

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  • 20.06.2020, 20:40
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Завтра возле посольства Беларуси в Варшаве состоится пикет солидарности
Иллюстрационное фото: Радыё Рацыя

Легальная акция пройдет 21 июня в 12:00.

21 июня возле посольства Беларуси в Варшаве состоится пикет солидарности с белорусскими политзаключенными. Легальная акция пройдет с 12:00 до 13:00.

«18 июня в Минске был задержан кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико. Ранее были арестованы народный блогер Сергей Тихановский, лидеры оппозиции Николай Статкевич, Павел Северинец, Максим Винярский, Ольга Николайчик и другие.

21 июня в 12:00 несогласные белорусы Варшавы выйдут на мирный пикет солидарности с политзаключенными», - говорится в заявлении организаторов акции.

Приходите в воскресенье с национальной символикой, плакатами и тапками. Не забывайте также о масках и соблюдении дистанции.

Адрес: Wiertnicza 58, Варшава.


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