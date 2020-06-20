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Мисс Беларусь-2008 требует освободить Виктора Бабарико

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  • 20.06.2020, 21:25
  • 6,705
Мисс Беларусь-2008 требует освободить Виктора Бабарико
Ольга Хижинкова

Ольга Хижинкова прокомментировала происходящие в стране события.

Бывший пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова призвала в своем Facebook подписать петицию с требованием освобождения Виктора Бабарико, передает «Трибуна».

«Чего стоит свобода, если любая, не совпадающая с официальной точка зрения считается диверсией и провокацией», – написала Хижинкова.

Ольга Хижинкова - белорусская модель, победительница конкурса Мисс Беларусь-2008, участница международного конкурса Мисс Мира в 2008 году.


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