Белорусы по всей стране напоминают Саше о его рейтинге 20.06.2020, 21:53

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Народный флешмоб уже не остановить.

Новая подборка творчества белорусов из разных городов страны.

«Надписи уже даже не стирают, особенно, если они не в центре города. Просто у них нет ни времени, ни денег на краску», - пишет читатель телеграм-канала «Баста!».

Напомним, согласно многочисленным опросам, рейтинг Лукашенко колеблется в рамках 1-3%.

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