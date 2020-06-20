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Белорусы по всей стране напоминают Саше о его рейтинге

  • 20.06.2020, 21:53
  • 3,379
Белорусы по всей стране напоминают Саше о его рейтинге

Народный флешмоб уже не остановить.

Новая подборка творчества белорусов из разных городов страны.

«Надписи уже даже не стирают, особенно, если они не в центре города. Просто у них нет ни времени, ни денег на краску», - пишет читатель телеграм-канала «Баста!».

Напомним, согласно многочисленным опросам, рейтинг Лукашенко колеблется в рамках 1-3%.

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