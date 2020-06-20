Белорусы по всей стране напоминают Саше о его рейтинге
- 20.06.2020, 21:53
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Народный флешмоб уже не остановить.
Новая подборка творчества белорусов из разных городов страны.
«Надписи уже даже не стирают, особенно, если они не в центре города. Просто у них нет ни времени, ни денег на краску», - пишет читатель телеграм-канала «Баста!».
Напомним, согласно многочисленным опросам, рейтинг Лукашенко колеблется в рамках 1-3%.
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