Фотофакт: На белорусских дорогах требуют «остановить таракана» 2 20.06.2020, 22:25

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Белорусы выражают свой протест самыми разными способами.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал фотографии некоторых белорусских дорог. На дорогах белорусы с помощью баллончиков с краской пишут «Стоп таракан!» и рейтинг Лукашенко.

Напомним, ранее огромная надпись «Стоп таракан!» появилась на одной из трасс под Минском.

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