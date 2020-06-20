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Фотофакт: На белорусских дорогах требуют «остановить таракана»

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  • 20.06.2020, 22:25
  • 2,065
Фотофакт: На белорусских дорогах требуют «остановить таракана»

Белорусы выражают свой протест самыми разными способами.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал фотографии некоторых белорусских дорог. На дорогах белорусы с помощью баллончиков с краской пишут «Стоп таракан!» и рейтинг Лукашенко.

Напомним, ранее огромная надпись «Стоп таракан!» появилась на одной из трасс под Минском.

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