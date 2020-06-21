«Нас – 97%, нам нужно выводить протесты на новый уровень» 38 21.06.2020, 10:10

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Пора всем принять участие в историческом событии.

Больше креатива и фантазии, друзья. Брестчанин предлагает разнообразить протесты и выводить их на новый уровень, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Я был вчера в центре Бреста, гулял вместе со всеми, не буду писать о впечатлениях, - говорит он. - все, кто вчера выходил, были "на одной волне", так что мы все друг друга отлично понимаем и знаем, что чувствует каждый из нас.

Мы пока "уделываем" громоздкую сашину систему, которая действует по проверенным годами методичкам и учебникам. Локальные акции, быстрые перемещения, мобильность, координация через телеграм-каналы и чаты – это очень круто. Но нужно идти дальше.

Нас – 97%, нам нужно думать над тем, как всем этим 97% белорусов принять участие в историческом событии – освобождении страны. Нужен набор акций, действий, вариантов участия в процессе для всех – от детей до их бабушек и дедушек, от домохозяек до бизнесменов, от чиновников до бюджетников.

Мы же все хотим жить в нормальной стране.

Живая цепь в центре города – хорошо!

Выйти с друзьями к ближайшему торговому центру, 10 минут похлопать – отлично!

Открыть окно в 19.00 и погреметь кастрюлей – замечательно!

Нарисовать мелом лозунг на асфальте – круто!

Купить пару баллонов и забомбить граффити – идеально!

Саботировать работу в госучреждении – вообще класс!

Список можно и нужно продолжать. Изматываем противника. Заставляем его нервничать и делать ошибки. Больше креатива и фантазии, друзья. Мы же умнее, быстрее и технологичнее его. Изучаем опыт Армении, Гонконга, спрашиваем, советуемся, придумываем, делаем.

Но самое главное – не забывать: это все разминка, подготовка к решающему дню, когда вся Беларусь должна выйти на улицы и победить".

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