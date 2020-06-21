Трамп впервые с начала пандемии провел предвыборную встречу со сторонниками 21.06.2020, 8:22

Президент США назвал избирателей «воинами».

Впервые с начала пандемии коронавируса президент США Дональд Трамп вечером в субботу, 20 июня, выступил перед массовой публикой. Произошло это в рамках его встречи со своими сторонниками в городе Талса в штате Оклахома, сообщает dw.com.

Обращаясь к избирателям, действующий глава Белого дома назвал их "воинами". "Мы начинаем предвыборную борьбу!" - добавил он.

Any protesters, anarchists, agitators, looters or lowlifes who are going to Oklahoma please understand, you will not be treated like you have been in New York, Seattle, or Minneapolis. It will be a much different scene! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 19, 2020

В ходе регистрации для участия во встрече с президентом граждане должны были выразить согласие с тем, что организаторы этого мероприятия не несут ответственности за возможное заражение их коронавирусом и его последствия, указывает информагентство dpa.

Перед встречей Трампа с его сторонниками в Талсе у шести членов его избирательного штаба был выявлен коронавирус. Они были членами команды, которая занималась подготовкой встречи на месте, и были помещены на карантин, сообщила пресс-служба избирательного штаба Трампа.

Дональд Трамп и коронавирус

На фоне пандемии коронавируса, жертвами которой в США к 21 июня стали почти 122 000 человек, противники Трампа, в том числе его вероятный соперник на выборах Джо Байден, критикуют его решение провести массовую встречу с избирателями, подвергая риску их здоровье. По данным Минздрава США, сейчас в штате Оклахома зарегистрирован рост случаев заражения коронавирусом.

Что касается самого Трампа, то 19 июня он предупредил в Twitter всех "протестующих, анархистов, агитаторов, мародеров или негодяев", которые собираются приехать в Оклахому (чтобы помешать его встрече с избирателями), что "с ними обойдутся там не так, как это было в Нью-Йорке, Сиэтле или Миннеаполисе". "Это будет совсем другое действо", - написал Трамп.