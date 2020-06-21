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Трамп впервые с начала пандемии провел предвыборную встречу со сторонниками

  • 21.06.2020, 8:22
Трамп впервые с начала пандемии провел предвыборную встречу со сторонниками

Президент США назвал избирателей «воинами».

Впервые с начала пандемии коронавируса президент США Дональд Трамп вечером в субботу, 20 июня, выступил перед массовой публикой. Произошло это в рамках его встречи со своими сторонниками в городе Талса в штате Оклахома, сообщает dw.com.

Обращаясь к избирателям, действующий глава Белого дома назвал их "воинами". "Мы начинаем предвыборную борьбу!" - добавил он.

В ходе регистрации для участия во встрече с президентом граждане должны были выразить согласие с тем, что организаторы этого мероприятия не несут ответственности за возможное заражение их коронавирусом и его последствия, указывает информагентство dpa.

Перед встречей Трампа с его сторонниками в Талсе у шести членов его избирательного штаба был выявлен коронавирус. Они были членами команды, которая занималась подготовкой встречи на месте, и были помещены на карантин, сообщила пресс-служба избирательного штаба Трампа.

Дональд Трамп и коронавирус

На фоне пандемии коронавируса, жертвами которой в США к 21 июня стали почти 122 000 человек, противники Трампа, в том числе его вероятный соперник на выборах Джо Байден, критикуют его решение провести массовую встречу с избирателями, подвергая риску их здоровье. По данным Минздрава США, сейчас в штате Оклахома зарегистрирован рост случаев заражения коронавирусом.

Что касается самого Трампа, то 19 июня он предупредил в Twitter всех "протестующих, анархистов, агитаторов, мародеров или негодяев", которые собираются приехать в Оклахому (чтобы помешать его встрече с избирателями), что "с ними обойдутся там не так, как это было в Нью-Йорке, Сиэтле или Миннеаполисе". "Это будет совсем другое действо", - написал Трамп.


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