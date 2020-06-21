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В Новогрудке выстроилась живая цепь против «Саши 3%»

  • 21.06.2020, 8:27
  • 4,027
В Новогрудке выстроилась живая цепь против «Саши 3%»

Водители активно поддерживали протестующих.

На пикеты солидарности 19 июня по всей Беларуси вышли десятки тысяч человек, километровые живые цепи образовались во многих городах. В большинстве городов акции продолжались до поздней ночи.

20 июня во многих городах люди снова вышли на стихийные акции солидарности и протеста.

Жители Новогрудка 20 июня снова выстроилась в живую цепь против «Саши 3%», водители активно поддерживали протестующих сигналами, сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».


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