Кремль теряет корону Татьяна Юрасова, «Новая газета»

21.06.2020, 8:39

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Как реальность опровергает заявления российских чиновников.

— Чуть больше десяти субъектов пока не показывают такого серьезного снижения заболеваемости коронавирусом, — посетовала глава Роспотребнадзора Анна Попова 17 июня. Остальные субъекты, по ее словам, демонстрируют «серьезное динамическое снижение».

Сразу после такой оценки независимые аналитики открытых данных по эпидемии коронавируса в России начали выкладывать в Сеть графики, наглядно иллюстрирующие ситуацию в регионах.

Из опубликованных выпускником физтеха Виктором Кабановым графиков следовало, что существенного снижения заболеваемости не наблюдается как минимум в 39 регионах. «Это минимальная оценка, я откинул все регионы, данные по которым вызывали сомнения», — комментирует Кабанов. Его картина эпидемии получилась по меньшей мере в три раза менее оптимистичной, чем у главы Роспотребнадзора.

Следом свои графики выложил доцент НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург), кандидат биологических наук Алексей Куприянов. В первую группу он включил регионы, которые, судя по официальным данным, демонстрируют уверенное снижение заболеваемости. По его словам, он поставил себя на место Анны Поповой, собрал всю статистику, даже вызывающую вопросы, но все равно получил лишь 24 региона — тоже в три раза меньше, чем насчитала главный санитарный врач.

В другую группу Куприянов отобрал регионы, где на протяжении последних семи дней число новых случаев COVID растет или затормозило рост, продолжавшийся долгое время. Таких оказалось 33.

Такую безрадостную картину Куприянов получил, используя открытые данные: официальную статистику Роспотребнадзора и ресурса Cтопкоронавирус.рф, цифры региональных оперштабов и Росстата, а также данные из выступлений чиновников в СМИ.

Еще более удручающая картина у него получилась при расширении числа параметров, описывающих эпидемию: когда наряду с числом вновь заболевших он использовал число активных случаев (аналитики называют так случаи заболевания, не завершившиеся еще выздоровлением или смертью), а также суммарное количество инфицированных, выздоровевших и умерших.

Выходило, что, безусловно, на спад эпидемия в настоящее время идет только в семи регионах:

Москве,

Калмыкии,

Кировской области,

Ленинградской области,

Рязанской области,

Тульской области,

Ярославской области.

Санкт-Петербург находится на пике,

Московская и Волгоградская области через пик переваливают, и при сохранении динамики в них тоже начнется спад.

Судя по графикам, в других регионах ситуация до сих пор не стабилизировалась. Чтобы подтвердить или опровергнуть эти теоретические выкладки, мы позвонили на передний край — врачам из региональных медучреждений. И попросили поделиться наблюдениями о динамике эпидемии: заметен ли спад или не очень. Затем на основе данных ситуацию в регионе комментировал Алексей Куприянов.

Приморский край

График по Приморскому краю.

Ось Y — число выявленных случаев заражения коронавирусом.

Бордовая кривая — всего случаев, красная — зараженных в настоящее время, зеленая — вылеченных пациентов. Бордовые столбики по оси X — дневной прирост новых случаев заражения.

Серым отмечены кривые для других регионов России.

— У нас эпидемия только началась, сообщила сотрудник медучреждения в Яковлевском районе Надежда Сергеевна (имя изменено). Она перечислила основания, толкнувшие ее к такому заключению. «Очень много ОРЗ и пневмоний. Девчонки из скорой буквально не выходят из машин — по 15 вызовов в сутки, для нас это очень много. Идет вспышка ОРЗ, и очень большая, но мазки у заболевших не берут, откуда мы знаем, ОРЗ это или коронавирус? Лечим посимптомно. Девчонки на скорой ездят без всякой защиты, недавно приехали к больной с температурой, а она предупредила, что контактная и что у нее признаки ОРЗ».

По словам Надежды Сергеевны, в военный госпиталь в селе Новосысоевка начали поступать заболевшие новобранцы, прибывшие недели две назад из Дагестана и Кабардино-Балкарии. «Позавчера привезли восемь бойцов, сегодня — десять.

Ребят везут на кунгах (автомобили с армейским фургоном. — Т. Ю.), в скорую они не вмещаются».

По информации регионального оперштаба, последние два дня — 17 и 18 июня — количество новых случаев COVID-19 за день превышает 100 человек. Уже неделю показатель держится на уровне выше 85 пациентов в сутки. По данным территориального управления Роспотребнадзора, темп прироста составляет 3,2%.

В понедельник,15 июня, власти Приморского края продлили режим повышенной готовности в регионе до конца месяца. «Эпидемиологическая обстановка в регионе по заболеваемости COVID-19 не позволяет снять ограничения», — сообщила пресс-служба правительства.

Судя по данным Алексея Куприянова, в крае наблюдается большой ежедневный прирост. Некоторое время назад ситуация вроде бы начала выходить на плато, но потом эпидемия снова пошла на подъем — последнюю неделю край накрыла вторая волна. Официальное число умерших от коронавирусной инфекции — около 30 человек — выглядит заниженным.

Курская область

График по Курской области.

Ось Y — число выявленных случаев заражения коронавирусом.

Бордовая кривая — всего случаев, красная — зараженных в настоящее время, зеленая — вылеченных пациентов. Бордовые столбики по оси X — дневной прирост новых случаев заражения.

Серым отмечены кривые для других регионов России.

— По моим наблюдениям, эпидемия находится на плато, ни одного признака спада пока не отмечается, рассказала на условиях анонимности врач-терапевт одного из курских стационаров. По ее словам, раньше лечением коронавируса занимались в инфекционной больнице, горбольнице №6, городском роддоме, но, видимо, коек стало не хватать, и недавно под ковид перепрофилировали городскую больницу скорой медицинской помощи.

«Коллеги говорят о высоких нагрузках, о не уменьшающемся потоке пациентов, а самое главное — о высокой смертности, не соответствующей тем цифрам, которые озвучивает администрация области», — сообщила врач.

Точные цифры смертности ей неизвестны.

«Когда на сайте «Стопкороновирус» еще стояла цифра 10, коллеги из реанимации говорили: «Вот у нас лежат два трупа, и двое уже на подходе. И так практически каждый день», — вспоминает она.

Больница скорой медицинской помощи после перепрофилирования уже принимает пациентов с коронавирусом: в терапевтическом корпусе развернуто 260 мест, к приему больных также готовят хирургический корпус, уточняется на сайте администрации Курской области. Также места для лечения COVID-19 готовят в госпитале для ветеранов войн и горбольнице №4.

По данным областного оперштаба на утро 18 июня, за сутки выявили 75 новых случаев; всего в области зарегистрировано 4256 подтвержденных случаев заболевания, скончались 23 человека.

По данным Алексея Куприянова, ситуация в Курской области стабильно тяжелая: наблюдается медленный рост заболеваемости, власти пытаются взять ее под контроль, но пока не выходит. Динамика смертности неясна, так как зарегистрировано слишком мало случаев. Качество данных из региона вызывает у эксперта сомнения.

График с официальными цифрами выявленных заражений коронавирусом в Курской области. Сомнения экспертов вызывает разница показателей между соседними датами — это подозрительно.

«Реальные данные пошли с конца мая, а до этого их, похоже, рисовали: обратите внимание на изменение характера разброса значений между соседними днями», — говорит Куприянов.

Томская область

График по Томской области.

Ось Y — число выявленных случаев заражения коронавирусом.

Бордовая кривая — всего случаев, красная — зараженных в настоящее время, зеленая — вылеченных пациентов. Бордовые столбики по оси X — дневной прирост новых случаев заражения.

Серым отмечены кривые для других регионов России.

— Нет, эпидемия однозначно не закончилась — у нас до сих пор формируются очаги <инфицирования>, заполнены все ковидные стационары, а пациентов становится все больше, сообщила на условиях анонимности врач, работающий в клиниках Сибирского государственного медуниверситета (ФГБОУ ВО СибГМУ).

«В медсанчасти №2 пациентов укладывают в коридорах, причем берут только с COVID-19.

А с обычными пневмониями отправляют в другие стационары. Наш госпиталь заполнен на 100%, все 90 коек, в нем лежат наши сотрудники — врачи и медсестры», — говорит врач.

По ее словам, «этот ужас» будет только расти, учитывая, что снимают ограничения.

В четверг, 18 июня, администрация области сообщила о 89 новых случаях заболевания. «Новый рекорд», — отреагировала в новостях телекомпания «Томск».

Рост числа заболевших обусловлен двумя выявленными новыми очагами на производственных предприятиях в Асиновском и Томском районах, — объяснил замруководителя регионального оперштаба, вице-губернатор Иван Деев. На сайте администрации опубликованы показатели, необходимые для выхода из режима самоизоляции. На утро четверга коэффициент распространения инфекции составлял 1,06, совсем немного превышая необходимый минимум (< 1). Темпы его улучшения производят впечатление: 10 июня — 1,6, 11 июня — 1,53, 12 июня — 1,24, 13 июня — 1,13.

По данным Алексея Куприянова, между 8 и 15 мая произошел скачок, и дальше развитие эпидемии в области шло только по нарастающей. По темпам прироста заболеваемости Томская область идет сразу за группой лидеров — Сахалинской областью, республикой Алтай, Псковская областью, Коми, Тывой, Воронежской и Иркутской областями, Ханты-Мансийский АО. «Экспоненциальный рост, признаки замедления не видны», — констатирует он.

Остальная Россия: признаки стабилизации не обнаружены

Фото: РИА Новости

Своими наблюдениями за развитием эпидемии поделились медики и из других регионов.

Пациенты поступают в одном количестве — от трех до шести-восьми человек, а вот в инфекционное отделение их поступает меньше: раньше было по 15–20 человек в день, а сейчас только семь-восемь, поделился врач отделения анестезиологии и реанимации из Ставропольского края. По его ощущениям, ситуация в районе вышла на плато, без роста.

«Ситуация идет ровненько, каждый день одно и то же, меньше 85 случаев в день у нас пока не регистрируют», — сообщил врач-реаниматолог из Пензы.

«Судя по цифрам, эпидемия не кончилась, но я не могу гарантировать, что статистика правильная»,— сказал врач УЗИ Константин Копанев из Кирова.

О своем недоверии к официальной статистике упоминали почти все врачи. «Кто же знает, что происходит на самом деле?» — словно сговорившись, повторяли они.

У нас большие проблемы с данными, подтверждает Алексей Куприянов. По его словам, это связано с несколькими факторами.

Во-первых, все оперативно учитываемые показатели развития эпидемии обычно несколько занижены, кроме того, по сути, все данные отражают ситуацию 7–10-дневней давности — примерно столько времени проходит между моментом, когда человек почувствовал себя плохо и обратился к врачу и подтверждением диагноза.

Во-вторых, после критики ВОЗ Минздрав России скорректировал учетную политику, выпустив новые рекомендации, — изменение ее посередине эпидпроцесса добавило неопределенности. Среди прочего изменения коснулись бессимптомных случаев. «В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса (...). Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются», — говорится в рекомендациях на странице 7.

И наконец у Куприянова и его коллег возникает впечатление, что в ряде регионов сознательно манипулируют данными, предположительно, для сокрытия реальных масштабов эпидемии. Например, указывая в качестве причины смерти сопутствующее заболевание, а не ковид, а в качестве диагноза — иное заболевание, чему во многом способствуют систематические отказы в тестировании.

Следы манипуляций хорошо видны на графиках.

График по Москве, Петербургу и остальной России

Ось Y — выявленных случаев заболевания COVID-19 у пациентов.

Ось X — даты.

В Москве пик пришелся на 102–103-й день эпидемии (11–12 мая), Питер — на 115-й день (23 мая). Ситуация в регионах далека от спокойной. Сомнения экспертов вызывают «полочки» на графиках — ровные площадки по оси Y (видны в данных по Петербургу).

«В конце мая в Петербурге на кривой заболеваемости образовалась полочка: до этого данные прыгали — то вверх, то вниз, а здесь вдруг легли ровненько», — говорит он. По его словам, природа манипуляций неизвестна, но данные не могут выглядеть настолько аккуратно, так как генерируются случайными процессами (тестированием огромного количества людей, результатами тестов и т. д.), а значит, должен быть большой разброс значений за соседние дни.

Математик Михаил Тамм выделил 30 регионов без признаков вмешательства в данные. Алексей Куприянов согласен с его оценкой. Тем не менее

эпидемическая ситуация настолько плоха, что даже с манипуляциями не получается скрыть роста заболеваемости.

Эпидемия развивается по S-образной кривой: сначала заболеваемость идет на подъем, потом выходит на плато, и за точкой перегиба, обозначающий пик эпидемии, начинается спад, показывает на графиках Куприянов. В Москве пик пришелся на 102–103-й день эпидемии (11–12 мая), Питер — на 115-й день (23 мая).

К пику начинают подходить Подмосковье и Ленобласть. В остальной стране он пока не пройден. «Вся остальная Россия не показывает никакого замедления — она летит вперед», — говорит Куприянов.

Он сомневается в прогнозе глава Роспотребнадзора Анны Поповой, сказавшей в том же интервью «Вестям», что через месяц заболеваемость сойдет к минимуму.

«Это было бы чудом», — считает он.

Татьяна Юрасова, «Новая газета»