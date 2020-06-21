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Известный тренер поддержала Виктора Бабарико

  • 21.06.2020, 8:43
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Известный тренер поддержала Виктора Бабарико
Елена Климова

Елена Климова присоединилась к коллегам-спортсменам.

Один из ведущих белорусских наставников по плаванию, заслуженный тренер Беларуси Елена Климова рассказала о событиях, которые происходят в стране в преддверии выборов, сообщает pressball.by.

Климова поставила на аватарку изображение логотипа кампании кандидата в кандидаты в президенты Виктора Бабарико, водворенного на днях в СИЗО КГБ.

"Хочу поддержать своих коллег, которые не побоялись открыто заявить свою позицию о событиях, происходящих в последнее время в нашей стране. В спорте меня всегда подкупала честность и открытость в борьбе за пьедестал. А то, что происходит сейчас, не описать словами...

Стыдно и, буду честна, страшно. Стыдно потому, что по привычке предпочитаем отмалчиваться, а страшно от понимания того, что идет "игра" без правил и за этим стоит наше будущее", — констатировала титулованная наставница в "Фейсбуке".


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