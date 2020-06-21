По Солигорску ездит машина, из которой звучит «Перемен» Цоя 21.06.2020, 8:59

Водитель решил поддержать земляков, которые снова вышли на пикет солидарности.

На пикеты солидарности 19 июня по всей Беларуси вышли десятки тысяч человек, километровые живые цепи образовались во многих городах. В большинстве городов акции продолжались до поздней ночи.

20 июня во многих городах люди снова вышли на стихийные акции солидарности и протеста.

Жители Солигорска 20 июня собрались в центе города, чтобы поддержать кандидатов протеста и политзаключенных. Солидарность в ними высказал водитель, который приехал с песней «Перемен» Виктора Цоя.

«По Солигорску ездит машина, из нее звучит песня «Перемен». Люди, которые сейчас гуляют по городу, просят передать водителю респект», - сообщила пресс-служба «Народной грамады».