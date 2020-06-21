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По Солигорску ездит машина, из которой звучит «Перемен» Цоя

  • 21.06.2020, 8:59
По Солигорску ездит машина, из которой звучит «Перемен» Цоя

Водитель решил поддержать земляков, которые снова вышли на пикет солидарности.

На пикеты солидарности 19 июня по всей Беларуси вышли десятки тысяч человек, километровые живые цепи образовались во многих городах. В большинстве городов акции продолжались до поздней ночи.

20 июня во многих городах люди снова вышли на стихийные акции солидарности и протеста.

Жители Солигорска 20 июня собрались в центе города, чтобы поддержать кандидатов протеста и политзаключенных. Солидарность в ними высказал водитель, который приехал с песней «Перемен» Виктора Цоя.

«По Солигорску ездит машина, из нее звучит песня «Перемен». Люди, которые сейчас гуляют по городу, просят передать водителю респект», - сообщила пресс-служба «Народной грамады».


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