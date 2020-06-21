«Саша 3% страшно испугался, будем стоять, нас куда больше» 6 21.06.2020, 9:23

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Фото: ex-press.by

В Борисове и Жодино горожане выстроились в живую цепь солидарности.

На пикеты солидарности 19 июня по всей Беларуси вышли десятки тысяч человек, километровые живые цепи образовались во многих городах. В большинстве городов акции продолжались до поздней ночи.

Участники акции солидарности 19 июня в Борисове рассказали EX-PRESS.BY, почему они сегодня здесь.

Фото: ex-press.by

Фото: ex-press.by

Фото: ex-press.by

Фото: ex-press.by

Максим:

— Вчера акция солидарности в Минске была, потому мы сегодня тут. О времени узнали в телеграмм-канале NEXTA. Какая разница, где стоять — на площади или тут, и принимать участие, поддержать всех.

Я за трех кандидатов поставил подпись. Пойду на выборы и буду голосовать за Виктора Бабарико. Считаю крайне ужасным и диким то, что происходит в стране.

Фото: ex-press.by

Фото: ex-press.by

Александра:

— Лукашенко страшно испугался, такого никогда не было. Мы будем стоять, нас куда больше. Когда в Минске выйдет миллион, он точно испугается.

Это ужасно, что нарушаются права человека, насилия быть не должно! Я в ярости от того, что происходит в моей стране. Я подписалась почти за всех претендентов, лишь бы не за «Сашу 3%».

Фото: ex-press.by

Фото: ex-press.by

Антон:

— Просто мимо проезжали и увидели цепочку людей. Нам не все равно, что творится сейчас в стране. Мне 19 лет, и я считаю, что должен поддержать свой народ. Я тут родился, я коренной борисовчанин, и я люблю свою страну.

Фото: ex-press.by

Даниил:

— Считаю важным быть тут, потому что мне не все равно, что происходит в стране. Это моя основная позиция, и она очень давно сформировалась. Я рано повзрослел. За тем, что происходит в стране, наблюдаю давно.

Светлана:

— Поддерживаю альтернативных претендентов в кандидаты, потому что действующий президент в конце обнаглел, в стране беспредел — людей сажают без разбору.

Фото: ex-press.by

Василий:

— Коммуналка выросла, а зарплаты нет. Минск — это Минск, а наш Борисов ещё хуже. Зарплаты другие, в Минске намного дешевле и вещи, и продукты.

Я получаю 380 рублей, у меня шестеро детей. Надеюсь, что все изменится. Пять лет ещё не хочется ждать! Да лучше уже уехать.