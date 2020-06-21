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Житель Могилева - милиции: У нас один общий недруг

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  • 21.06.2020, 9:33
  • 7,980
Житель Могилева - милиции: У нас один общий недруг
Фото: «Наша Ніва»

Просто вспомните, кто ваш настоящий враг.

Читатель телеграм-канала "Баста!" из Могилева предлагает всем белорусам поговорить со своими знакомыми, которые работают в милиции.

"Мне думается, что большинство работников милиции - адекватные люди, - пишет он. - Всякие карательные отряды в расчет не берем, там психология особая.

У каждого из нас есть знакомые, которые там работают. Давайте чаще разговаривать с ними.

Большинству из них не по душе проведение репрессий и задержаний. Нужно понять, что в Беларуси без Лукашенко для них тоже есть место, и нужно дать понить это им. Дружелюбно разговаривая с ними, взывая к их лучшим гражданским и личным чувствам. Мы все - люди, нам всем одинаково плохо и у нас один общий недруг.

Вспоминается цитата из фильма "Голодные игры": "Помни, кто твой враг!"

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