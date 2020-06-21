«Горжусь, что живу в одной стране с этими людьми!» 1 21.06.2020, 10:38

3,001

Фото: «Наша Ніва»

Белорусы показали, что они – великий народ.

На пикеты солидарности 19 июня по всей Беларуси вышли десятки тысяч человек, километровые живые цепи образовались во многих городах. В большинстве городов акции продолжались до поздней ночи.

20 июня во многих городах люди снова вышли на стихийные акции солидарности и протеста.

Брестчанин рассказал телеграм-каналу "Баста!" о последних протестах в городе.

"Живу в Бресте, рядом с Брестской крепостью, - пишет он. - Проезжал пару дней назад проспект Машерова, где люди стояли и аплодировали. Поддержал сигналом, как и все водители вокруг. В следующий раз встану рядом.

Горжусь что я живу в этой стране с этими людьми! С людьми, предки которых победили фашизм. Партизанские традиции изжить не удасться, и они нам помогут победить на этот раз. Мы – не народец, а великий народ!"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.