Куда бежать диктатору? 40 Аркадий Янковский, kasparov.ru

21.06.2020, 10:44

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Видать, путь туда, в Гаагу.

Неважно, должно быть, чувствует себя в эти дни получивший убежище в Беларуси, экс-президент Киргизии Курманбек Бакиев. Ему, наверняка, вспоминаются события десятилетней давности, когда он бежал с родины от преследования творцов Тюльпановой революции под крыло к Лукашенко…

Но сегодня сам белорусский диктатор повисает на тонкой нити народного терпения, и вот-вот его власть рухнет. Судьба беглого киргизского феодальчика выглядит незавидной. Самое время Курманбеку Салиевичу составить компанию всей семье Лукашенко, которая срочно смывается "на парад в Москву"...

Правда, в столице России давно обосновался Аскар Акаев – смещенный предшественник Бакиева, и встреча бывших лидеров среднеазиатской страны на трибуне у Мавзолея не обещает стать теплой…

Лукашенко вполне может прихватить, вместе со своими старшими сыновьями и принцем Коленькой, в Первопрестольную и Бакиева – в клубе диктаторов есть кодекс взаимовыручки.

И тогда, в случае чего, вся статусная братва разместится в подмосковном спец пансионате УД "Сосны", по соседству с не менее обиженным своим народом Виктором Януковичем…

Другое дело, что глядя на то, как складываются дела у Владимира Путина, беглым вельможам Киргизии, Беларуси, да и Украины, стоит подумать о перспективе дальнейшей эвакуации!

Покоритель Крыма, удачливый ныряльщик за амфорами и сведущий историк Второй мировой войны, уже не так удачлив в своих делах, и не исключено, через некоторое время сам вынужден будет покориться судьбе…

Посадить в срочно подготовленный спецборт корефанов, пахану не западло, но вот куда лететь-то?

Конечно в Китай!

Зря, что ли Владимир Владимирович отписал Поднебесной в свое время острова Даманский, Тарабаров и прочее…

Товарищ Си примет.

Примет, пока…

Вот-вот! Проблема Гонконга выглядит там совсем нешуточной... Неминуемая ответственность за странное происхождение вируса перед всем Западом, внутренние межнациональные и экономические передряги, война кланов…

Сломавший сложившееся святое правило десятилетних каденций, Си тоже не гарантирован от появления Тяньаньмэнь-2, и тогда…

Нелегко же быть диктатором – ни клуб, ни интернационал не спасут, коль сыпется власть у всех, как карточный домик.

Крыши Мадуро и Кастро не предлагать – это совсем фуфло, а не спасение. Шалаши вместо крепости!

Получается, что гарантия драгоценной диктаторской жизни, хоть и не сладкой, выписывается только в одном месте…

Видать, путь туда.

Гаага!

Аркадий Янковский, kasparov.ru