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Жители Столина выстроились в живую цепь

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  • 21.06.2020, 10:52
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Жители Столина выстроились в живую цепь
Фото: Беларусь головного мозга

В белорусских городах продолжаются акции солидарности.

На пикеты солидарности 19 июня по всей Беларуси вышли десятки тысяч человек, километровые живые цепи образовались во многих городах. В большинстве городов акции продолжались до поздней ночи.

20 июня во многих городах люди снова вышли на стихийные акции солидарности и протеста.

Жители Столина выстроились в живую цепь за свободу и перемены, сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Фото: Беларусь головного мозга

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