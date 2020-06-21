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«Уволен!»: как Барановичи отправляли в отставку «Сашу 3%»

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  • 21.06.2020, 11:16
  • 4,997
«Уволен!»: как Барановичи отправляли в отставку «Сашу 3%»
Фото: Диана КОСЯКИНА

Яркий репортаж с акции солидарности.

В пятницу вечером, 19 июня, жители Барановичей стали собираться в центре города, у фонтана. Пришли они сюда, чтобы высказать свою поддержку задержанным накануне политикам.

В Барановичах люди выстроились в цепь солидарности с задержанными претендентами в кандидаты в президенты.

Видео происходящего на площади Ленина транслировал в Instagram корреспондент intex-press.by.

Цепь людей растянулась от улицы Советской, вдоль горисполкома, до Вечного огня. На противоположной стороне улицы люди также выстроились вдоль дороги. Протестующие хлопали в ладоши и скандировали «Выпускай». Многие проезжающие машины сигналили.

Фото: Диана КОСЯКИНА
Фото: Диана КОСЯКИНА
Фото: Диана КОСЯКИНА
Фото: Диана КОСЯКИНА
Фото: Диана КОСЯКИНА
Фото: Диана КОСЯКИНА
Фото: Диана КОСЯКИНА
Фото: Диана КОСЯКИНА
Фото: Диана КОСЯКИНА
Фото: Диана КОСЯКИНА
Фото: Диана КОСЯКИНА
Фото: Диана КОСЯКИНА
Фото: Диана КОСЯКИНА


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