В Киеве взорвался жилой дом: повреждено несколько этажей 1 21.06.2020, 11:32

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Данные о пострадавших уточняются.

В Киеве на улице Григоренко в жилом девятиэтажном доме произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"21 июня в 10.00 в Дарницком районе по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв. Предварительно – газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС и Национальной полиции.

От ГСЧС привлечено 46 человек и девять единиц техники.

Очевидец события Антон Драбович на своей странице в Facebook опубликовал видео с места происшествия.

По его словам, взрыв, вероятно, произошел на седьмом этаже.

Как сообщает dtp.kiev.ua, несколько квартир разрушены полностью.

Данных о пострадавших или погибших пока нет.