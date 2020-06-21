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«Не понимаю, в каком состоянии мыслительный аппарат у «таракана»?»

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  • 21.06.2020, 11:42
  • 6,814
«Не понимаю, в каком состоянии мыслительный аппарат у «таракана»?»
Фото: tut.by

Вся страна четко говорит ему: «Уходи!»

На пикеты солидарности 19 июня по всей Беларуси вышли десятки тысяч человек, километровые живые цепи образовались во многих городах. В большинстве городов акции продолжались до поздней ночи.

20 июня во многих городах люди снова вышли на стихийные акции солидарности и протеста.

Еще одно письмо от читателя опубликовал телеграм-канал «Баста!»:

«Я всегда думал, что взрослому человеку не нужно много раз повторять об одном и том же, - говорит он. - Обычно часто повторяют маленьким детям, по объективным причинам у них еще не до конца сформирован мыслительный аппарат.

Я теперь не понимаю, в каком состоянии этот аппарат у таракана. Ну уж точно он не подходит для управления страной!

Сегодня вся Беларусь думает и говорит об одном. В который раз вторит одно и то же: «Уходи!» Сколько можно еще это повторять!? Неужели он настолько сильно боится остаться без многотысячной охраны?»

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