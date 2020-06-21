Вильнюс поддержал протесты в Беларуси 2 21.06.2020, 12:03

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В столице Литвы прошла акция с участием европейских политиков.

В Вильнюсе 19 июня прошла акция в поддержку протестов в Беларуси. Участие в ней приняли представители белорусской общины и некоторые литовские политики, сообщает euroradio.fm.

Организатор акции Павел Маринич обратился к европейским политикам с просьбой о введении экономических санкций против Лукашенко.

Напомним, что Лукашенко испугался сильных соперников на выборах 2020 уже сидят. Блогера Сергея Тихановского задержали 29 мая в Гродно, экс-банкира Виктора Бабарико — 18 июня в Минске.

Вечером 18 и 19 июня в поддержку задержанных прошли массовые акции по всей стране. "Цепь солидарности" в пятницу вечером закончилась задержаниями как участников акции, так и журналистов. Точного числа людей, задержанных вчера, не знают даже правозащитники. Только в Минске могут быть задержаны не менее 100 человек, имена 80 человек уже известны. Но информация из регионов практически отсутствует.

18 июня в Минске прошел многотысячный Пикет солидарности. Люди выстроились в живую цепь на несколько километров, от Площади Якуба Коласа до вокзала. Акция продолжалась около семи часов, с 18.00 до часа ночи.

На пикеты солидарности 19 июня по всей Беларуси вышли десятки тысяч человек, километровые живые цепи образовались во многих городах. В большинстве городов акции продолжались до поздней ночи.

20 июня во многих городах люди снова вышли на стихийные акции неповиновения.