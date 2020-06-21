закрыть
21 июня 2020, воскресенье, 14:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Около 500 человек пришли на акцию протеста к посольству Беларуси в Варшаве

3
  • 21.06.2020, 13:17
  • 3,012
Около 500 человек пришли на акцию протеста к посольству Беларуси в Варшаве

В акции участвуют белорусы, поляки, украинцы.

Около 500 человек пришли на акцию протеста к посольству Беларуси в Варшаве. В акции участвуют белорусы, поляки, украинцы. Акция легальна, ее проведение было заранее согласовано.

В это воскресенье к посольству вышли сотни человек.

Видео акции опубликовал популярный блогер Nexta.

«В эти минуты проходит акция возле посольства РБ в Варшаве. Пришло более 500 человек. Это самая массовая акция белорусов зарубежья», - написал блогер.

Фото: МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ


популярное за неделю

Мнение

23 июня в 19.00 улыбнемся друг другу и покажем, что нас много
23 июня в 19.00 улыбнемся друг другу и покажем, что нас много «Непрофессиональный журналист»
Хартия 97% - нас большинство!
Хартия 97% - нас большинство! Редакция Сharter97.org
ЕС призвал Минск немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына
ЕС призвал Минск немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына
Белорусы, выходите на центральные улицы и площади своих городов!
Белорусы, выходите на центральные улицы и площади своих городов! Наталья Радина