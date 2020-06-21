Около 500 человек пришли на акцию протеста к посольству Беларуси в Варшаве3
- 21.06.2020, 13:17
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В акции участвуют белорусы, поляки, украинцы.
Около 500 человек пришли на акцию протеста к посольству Беларуси в Варшаве. В акции участвуют белорусы, поляки, украинцы. Акция легальна, ее проведение было заранее согласовано.
В это воскресенье к посольству вышли сотни человек.
Видео акции опубликовал популярный блогер Nexta.
«В эти минуты проходит акция возле посольства РБ в Варшаве. Пришло более 500 человек. Это самая массовая акция белорусов зарубежья», - написал блогер.