Около 500 человек пришли на акцию протеста к посольству Беларуси в Варшаве 3 21.06.2020, 13:17

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В акции участвуют белорусы, поляки, украинцы.

Около 500 человек пришли на акцию протеста к посольству Беларуси в Варшаве. В акции участвуют белорусы, поляки, украинцы. Акция легальна, ее проведение было заранее согласовано.

В это воскресенье к посольству вышли сотни человек.

Видео акции опубликовал популярный блогер Nexta.

«В эти минуты проходит акция возле посольства РБ в Варшаве. Пришло более 500 человек. Это самая массовая акция белорусов зарубежья», - написал блогер.